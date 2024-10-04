Массовое ДТП в Сочи: столкнулись автобус, фургон и 4 автомобиля

Авария с участием шести транспортных средств произошла сегодня вечером в Сочи. Кроме того, одно из них задело пешехода. Точной информации о том, были ли раненые и сколько, пока нет.

Автоавария со множеством машин случилась в Сочи, рассказали в кубанском МВД.

Дорожное происшествие имело место на трассе, ведущей в Красную Поляну.

Предварительно установлено, что события развивались так: водитель "Газели" совершил резкий маневр, перестроившись в левый ряд. Там фургон врезался в попутную машину и перевернулся, однако не остановился и по инерции влетел в припаркованные машину Geely и экскурсионный автобус, в котором на момент ДТП, к счастью, не было пассажиров.

На этом столкновения не прекратились: в упомянутые автомобили влетели еще две иномарки. При этом они задели пешехода.

"Информация о пострадавших и обстоятельства аварии устанавливаются"

– МВД