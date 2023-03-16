Вестник Кавказа

Минометная мина времен ВОВ найдена в Краснодаре

Выставка агентства ANAMA
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодаре на берегу озера нашли мину времен войны. В ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю сообщили, что боеприпас уничтожили.

В районе улицы Дмитриевская Дамба в Краснодаре, на берегу одного из городских озер, жители обнаружили минометную мину.

«В региональное управление Росгвардии поступила информация об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, в районе улицы Дмитриевская Дамба. На место прибыли взрывотехники ОМОН "Шторм-Юг" (на транспорте) и установили, что это 50-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны»

– ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

После обнаружения мины, на место происшествия были вызваны взрывотехники. Специалисты оценили ситуацию и, учитывая очевидные риски, решили отвезти опасную находку на полигон. Данная операция требовала особого уровня координации и соблюдения мер безопасности. Военные специалисты отмечают, что мины и другие боеприпасы времен войны могут быть опасны даже спустя десятилетия.

На полигоне специалисты провели необходимые работы по уничтожению мины.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
955 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Спорткомплекс мирового уровня для тенниса построят в Сочи

Спорткомплекс мирового уровня для тенниса построят в Сочи

Житель Новороссийска украл электронных сигарет на 200 тысяч рублей

Житель Новороссийска украл электронных сигарет на 200 тысяч рублей

Клопокалипсис наступил на Кубани

Клопокалипсис наступил на Кубани

Летнее тепло сохранится в Краснодарском крае всю неделю

Летнее тепло сохранится в Краснодарском крае всю неделю

Дожди не охладят Кубань в начале недели

Дожди не охладят Кубань в начале недели

Пожары придут в СКФО и на Юг России

Пожары придут в СКФО и на Юг России

Отели Сочи на Новый год 2025 заселят на 90%

Отели Сочи на Новый год 2025 заселят на 90%

Фестиваль казачьей культуры открылся на Кубани

Фестиваль казачьей культуры открылся на Кубани

Более 400 человек приняли участие в фестивале плавания в Сочи

Более 400 человек приняли участие в фестивале плавания в Сочи

Самую дорогую землю в России обнаружили в Дагестане

Самую дорогую землю в России обнаружили в Дагестане

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы