Минометная мина времен ВОВ найдена в Краснодаре

В районе улицы Дмитриевская Дамба в Краснодаре, на берегу одного из городских озер, жители обнаружили минометную мину.
«В региональное управление Росгвардии поступила информация об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, в районе улицы Дмитриевская Дамба. На место прибыли взрывотехники ОМОН "Шторм-Юг" (на транспорте) и установили, что это 50-мм минометная мина времен Великой Отечественной войны»
– ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
После обнаружения мины, на место происшествия были вызваны взрывотехники. Специалисты оценили ситуацию и, учитывая очевидные риски, решили отвезти опасную находку на полигон. Данная операция требовала особого уровня координации и соблюдения мер безопасности. Военные специалисты отмечают, что мины и другие боеприпасы времен войны могут быть опасны даже спустя десятилетия.
На полигоне специалисты провели необходимые работы по уничтожению мины.