Подробности и причины взрыва газа стали известны в Туапсе

Специалисты предварительно выяснили, почему сегодня произошел взрыв в жилом доме в Туапсе, из-за которого начался пожар. В результате пострадал один человек, он находится в больнице.

Причиной взрыва в двухэтажном доме в Туапсе стала утечка бытового газа, сообщает кубанское МВД.

Ранее стало известно, что ЧП случилось в одной из квартир на первом этаже дома, расположенного неподалеку от моря, на улице Максима Горького. После взрыва начался пожар. Огонь успел распространиться на 60 кв м площади, но в итоге он был потушен.

"Предварительной причиной происшествия стала утечка бытового газа"

– МВД

Появилась также дополнительные сведения о пострадавшем. Это мужчина 1991 г.р. У него диагностированы ожоги различной степени, он госпитализирован.