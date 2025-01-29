Газ взорвался в жилом доме в Туапсе

Взрыв газа прогремел сегодня в приморском городе Туапсе. В результате него начался пожар. На данный момент есть информация об одном пострадавшем.

ЧП с газом случилось сегодня в Туапсе, о нем сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным надзорного ведомства, взорвался бытовой газ в жилом доме на улице Максима Горького (дом №1), рядом с морем. Взрыв прогремел в квартире на первом этаже двухэтажного дома. В результате начался сильный пожар: на видео с места событий, которые публикуют в соцсетях, видно, как пламя вырывается из окна квартиры.

По последней информации, огонь локализован, пожарные продолжают тушить его.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Прокуратура проводит проверку.

Напомним, несколько дней назад в ингушском Карабулаке горел мукомольный комбинат. Огонь охватил площадь 500 кв м. К счастью, никто не погиб и не пострадал.