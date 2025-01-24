Подрядчик украл больше миллиона на строительстве футбольного поля в Ингушетии

Директор фирмы построил некачественное поле для мини-футбола в одном из сел Ингушетии, похитив при этом крупную сумму – более миллиона рублей. Теперь он стал фигурантом уголовного дела.

Крупное мошенничество было совершено в Ингушетии – в результате жители одного из сел получили некачественное поле для игры в мини-футбол, рассказали в республиканском МВД.

Преступление было совершено еще в 2019 году. Площадку строили в Сунженском районе.

В полиции пояснили, что на данный момент установлено следующее. Директор некой фирмы заключил муниципальный контракт, согласно которому его компания должна была построить поле, на котором можно было заниматься мини-футболом, потратив на строительство порядка 4 млн рублей.

Однако в итоге площадка оказалась плохо уложена, строители также задействовали низкокачественные материалы. В итоге не были выполнены работы более чем на 1,1 млн рублей, передает "Интерфакс".

Несмотря на нарушения, директор заявил сельской администрации, что выполнил все так, как прописано в договоре, и на счет его фирмы перевели всю причитающуюся сумму.

Открыто уголовное дело, фигуранта обвиняют в мошенничестве.

Напомним, десять дней назад в Ингушетии были арестованы несколько бывших и действующих энергетиков, а также подрядчики – их заподозрили в хищениях особо крупного размера, которые были совершены при строительстве подстанции в Назрановском районе.