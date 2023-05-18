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Под Геленджиком заработал новый участок трассы М-4 "Дон"

Под Геленджиком заработал новый участок трассы М-4 &quot;Дон&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На трассе М-4 "Дон" под Геленджиком сегодня стартовало движение по новому 5-километровому участку.

На въезде в Геленджик сегодня запустили движение по четырем полосам на участке с 1512 по 1517 км трассы М-4 "Дон", сообщили в пресс-службе "Автодора". 

Новый участок трассы ведет от кольца на въезде в Геленджик до Марьиной Рощи, помимо него, на въезде в Кабардинку открыли движение по новой транспортной развязке, что позволило убрать светофор, перед котором в часы пик часто скапливались автомобили, передает портал Юга.ру. 

Также заработали все съезды транспортных развязок в районе Голубой бухты и разворотная петля около Марьиной Рощи.

В начале июня кубанские дорожники планируют открыть Дальний Западный обход в Краснодаре, что позволит заметно сократить время в пути на море.

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