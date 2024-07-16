Под Ялтой спустя год снова вспыхнул пожар в заповеднике

В Ялтинском горно-лесном природном заповеднике вспыхнул пожар, огонь охватил около гектара и быстро распространяется из-за сильного ветра, борьбу с пламенем ведут четыре боевых участка.

Ялтинский горно-лесной природный заповедник на южном берегу Крыма сегодня снова охватил лесной пожар, сообщило крымское главное управление МЧС РФ.

"Возгорание лесной подстилки в пгт. Санаторное на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника. Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность"

- МЧС по Крыму

Пожар уже превысил площадь в 1 га и продолжает разгораться, для борьбы с ним огнеборцы организовали четыре боевых участка, работу которых координирует штаб пожаротушения.

Дальнейшая информация уточняется, - добавили в МЧС региона.

Напомним, мы писали о том, что чуть меньше года назад, 13 августа, в лесу под Ялтой вспыхнул пожар, огонь охватил часть Ялтинского горно-лесного заповедника в районе Васильевки, тогда низовой огонь удалось быстро локализовать благодаря слаженным действиям 13 огнеборцев, однако впоследствии их группировку пришлось усилить самими сотрудниками Ялтинского горно-лесного заповедника.