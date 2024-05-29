Почти сто азербайджанских спортсменов поедут в Казань на игры БРИКС

Игры БРИКС, проводимые в Казани с 11 по 23 июня примут 97 атлетов из Азербайджанской Республики. На мероприятии пройдут соревнования в 27 видах спорта.

В столицу Татарстана Казань в скором времени прибудут 97 атлетов из Азербайджана, которые примут участие в Играх БРИКС.

Спортсмены представят Азербайджанскую Республику в таких видах спорта, как гребля, дзюдо, фехтование, вольная борьба, настольный теннис и другие.

Вечер в честь открытия Игр БРИКС будет проведен 11 июня. В свою очередь, сам турнир будет проводиться до 23 июня. В ходе соревнования силами в 27 дисциплинах померяются делегаты из 97 стран.