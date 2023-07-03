Почти 20 человек спасли в Сочи за выходные

Более 15 отдыхающим понадобилась помощь за последние несколько дней в Сочи. О деталях спасательных операций рассказали в ЮРПСО.
Спасатели отметили, что, хотя заранее был опубликован неблагоприятный прогноз, люди все же отправлялись на отдых на море и к горным рекам. В итоге специалистам ЮРПСО нужно было отправлять на помощь 12 раз. За время выездов они спасли 11 взрослых и 6 детей.
Унесенные морем
Еще в пятницу в Лазаревском районе двух туристов - парня и девушку, катавшихся на сапах, унесло в море. Спасатели вернули на берег и экстремалов, и их средства передвижения.
Инцидент в лесу
В тот же день в лесу у села Верхнеармянская Хобза помощь понадобилась женщине - она позвонила и пояснила, что ее самочувствие ухудшилось, а в город ее не могут отвезти из-за поднявшейся реки. Позже оказалось, что девушка отдыхала с компанией.
Когда прибыли спасатели, она отказывалась эвакуироваться, утверждая, что ей уже лучше. Тем не менее, спасатели все равно доставили ее к машине скорой помощи.
Коварный штырь
В субботу в полночь в МЧС позвонили из Адлерского района. Местная жительница, по внешним признакам - в состоянии алкогольного опьянения, напоролась рукой на металлический штырь забора. За десять минут спасатели освободили ее.
Скользкий каньон
Вечером в субботу помощь понадобилась группе туристов в каньоне Псахо, где оказались заблокированы четверо взрослых и пятеро детей.
"Из-за поднявшегося уровня воды в реке и скользких берегов взрослые решили не рисковать выходить из ущелья самостоятельно и позвонили в МЧС. Спасатели сопроводили туристов по тропе к выходу из каньона, медицинская помощь никому не потребовалась"
– ЮРПСО
Травма в походе
В воскресенье спасатели эвакуировали с приюта Фишт пострадавшую туристку. Женщина пострадала во время незарегистрированного похода - она получила травму ноги. На вертолете ее отвезли в Сочи, где передали медикам.