Почему житель армянского Капана поджег машину мэра?

Дело о поджоге автомобиля, принадлежащего мэру Капана, раскрыли полицейские в Армении. Установлена личность подозреваемого, а также его мотивы. Для мужчины избрана мера пресечения.

Внедорожник мэра армянского города Капана был предан огню из-за проволочек с приватизацией, выяснил Следственный комитет Армении.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый решил отомстить градоначальнику Геворку Парсяну. Конфликтная ситуация возникла во время получения права на собственность.

Житель города решил, что процесс приватизации его дома продвигается слишком медленно. Чтобы выплеснуть эмоции, 21 мая он облил бензином принадлежащий мэру Lexus LX 570 и поджег авто. Но машину оперативно потушили.

Поджигателю предъявлено обвинение. Суд отправил его под домашний арест.