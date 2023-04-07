РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Победа" снова начнет летать из Москвы в Аланью

&quot;Победа&quot; снова начнет летать из Москвы в Аланью
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Самолеты лоукостера "Победа" снова свяжут прямыми рейсами Москву и турецкий курорт Аланья. Полеты вернутся в расписание с 1 июня.

Попасть из Москвы в Аланью рейсами "Победы" можно будет с начала лета, рассказали в лоукостере.

Самолеты "Победы" снова начнут летать на курорт из российской столицы, а точнее, из аэропорта "Внуково" с 1 июня. Полеты будут совершаться каждый день.

Приобрести билеты можно на официальном сайте перевозчика, они уже поступили в продажу.

Рейсы Москва-Аланья, уточняет РИА Новости, были прекращены с середины февраля. По данным источников, причиной этого стали сложности с наземным обслуживанием воздушных судов.

Падение спроса на отдых в Турции

Российский союз туриндустрии ранее сообщил, что в России серьезно упал спрос на отдых в Турции - туров на лето забронировано на 30% меньше, чем год назад, и уже тогда спрос на них находился на минимальной отметке.

В РСТ назвали и причину нежелания россиян отправляться на отдых в Турцию - это значительное подорожание туров, причем, с одной стороны, цены поднимает турецкая сторона, с другой - курс рубля делает их фактически еще выше.

Российские туристы в Аланье испытывают проблемы из-за карт &quot;Мир&quot;

Российские туристы в Аланье испытывают проблемы из-за карт "Мир"

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
625 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version