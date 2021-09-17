Платье принцессы Дианы продано за рекордную сумму

Одно из любимых платьев принцессы Уэльской ушло с молотка в Америке. Неизвестный заплатил за нему крупную сумму – $1,1 млн.

Вечернее платье, которое носила печально известная принцесса Диана, было продано по рекордной цене, пишут британские СМИ.

По их данным, в ходе аукциона Julien's Auctions его цена выросла в 11 раз по сравнению со стартовой. В итоге оно было продано за $1,14 млн.

Платье от Жака Азагури сшито из черного бархата, его синяя юбка выполнена из органзы. Оно украшено большим бантом и поясом. Леди Ди надевала его дважды в 1985 и 1986 годах. Оригинальный фасон юбки стал отсылкой к любви, которую принцесса испытывала к Английскому национальному балету и к танцу как искусству в целом.

Предыдущий рекорд поставило платье Леди Ди от Виктора Эдельштейна. Оно было продано менее года назад почти за $605 тыс.