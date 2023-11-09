План по новым рабочим местам перевыполнен в Северной Осетии

В ходе реализации различных инвестпроектов власти Северной Осетии перевыполнили план по созданию новых рабочих мест. О таком результате стало известно в ходе визита Александра Новака в республику.

Процесс создания рабочих мест идет в Северной Осетии настолько успешно, что властям удалось перевыполнить поставленный ранее план, рассказал глава республики Сергей Меняйло вице-премьеру Александру Новаку.

"Сергей Меняйло доложил вице-премьеру о реализации плановых показателей по инвестпроектам, включая привлечение частного капитала, создание рабочих мест, объем производства и оказания услуг, а также о развитии туристического потенциала региона"

– Кабмин РФ

В сообщении отмечается, что с января по июнь включительно в республике было создано более 182 тыс рабочих мест. По сравнению с первым полугодием прошлого года рост составил 18%.

Меняйло также рассказал о других показателях. По его словам, за первые три квартала этого года объем отгруженных товаров, выпущенных в Северной Осетии, а также предоставленных услуг, вырос на 33% по сравнению с аналогичным 2022 года. Увеличились и реальные денежные доходы жителей региона – на 5,5 п.п.