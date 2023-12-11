План модернизации курорта «Армхи» разработали в Ингушетии

Большие обновления инфраструктуры будут введены на ингушском курорте «Армхи» к 2035 году. О подробностях рассказали в компании Кавказ.РФ.

Курорт «Армхи» в Ингушетии ждет большая модернизация: он расширит зону катания с 1,2 км до 3,45 км и увеличит количество трасс до 10, рассказали в компании Кавказ.РФ.

Обновление курорта пройдет в 2 этапа, в каждом из которых организовано строительство новых объектов инфраструктуры – кресельных подъемников, горнолыжных трасс, помещений для снежных тягачей и даже МФЦ.

На курорте обновят все коммунальные сети и добавят парковочные места. Проект также предусматривает строительство двух бальнеологических комплекса, несколько гостевых домов и кафе с национальной кухней. Это увеличит вместимость «Армхи» почти до 1 тыс человек.

Предполагается, что к 2035 году курорт сможет дать рабочие места более 1,2 тыс человек и будет привлекать в региональный бюджет около миллиарда рублей.