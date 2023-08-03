Песков: государство всегда право, надо только убедить в этом россиян

Российская власть должна «днем и ночью» убеждать граждан в собственной правоте, используя «простой русский язык».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что государство должно убеждать граждан в своей правоте.
«Государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту внутри себя, перед своими гражданами. Их нужно убеждать, что то, что делает государство, - это правильно»
– Дмитрий Песков
В этой связи представитель официальной Москвы призвал чиновников говорить с россиянами на «простом русском языке».
«Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке… Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать»
– Дмитрий Песков
Аналогичная линия должна проводиться, по его словам, и в диалоге с другими государствами. Песков подчеркнул, что это нужно делать «днем и ночью».