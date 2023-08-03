РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Песков: государство всегда право, надо только убедить в этом россиян

Песков: государство всегда право, надо только убедить в этом россиян
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российская власть должна «днем и ночью» убеждать граждан в собственной правоте, используя «простой русский язык».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что государство должно убеждать граждан в своей правоте.

«Государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту внутри себя, перед своими гражданами. Их нужно убеждать, что то, что делает государство, - это правильно»

– Дмитрий Песков

В этой связи представитель официальной Москвы призвал чиновников говорить с россиянами на «простом русском языке».

«Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке… Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать»

– Дмитрий Песков

Аналогичная линия должна проводиться, по его словам, и в диалоге с другими государствами. Песков подчеркнул, что это нужно делать «днем и ночью».

 

 

Песков: Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста

Песков: Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1060 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version