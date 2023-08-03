Песков: государство всегда право, надо только убедить в этом россиян

Опубликовано: 10:56, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российская власть должна «днем и ночью» убеждать граждан в собственной правоте, используя «простой русский язык».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что государство должно убеждать граждан в своей правоте.

«Государство должно отстаивать свои интересы, свою правоту внутри себя, перед своими гражданами. Их нужно убеждать, что то, что делает государство, - это правильно»

– Дмитрий Песков

В этой связи представитель официальной Москвы призвал чиновников говорить с россиянами на «простом русском языке».

«Мы, чиновники, часто грешим разными канцеляризмами и говорим на птичьем языке… Надо всегда использовать простой русский язык, так, чтобы это было несложно пересказывать»

– Дмитрий Песков

Аналогичная линия должна проводиться, по его словам, и в диалоге с другими государствами. Песков подчеркнул, что это нужно делать «днем и ночью».