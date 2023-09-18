Опубликовано: 22:42, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Ереван, несмотря на все свои заверения, снова предъявил территориальные претензии Баку. Это произошло во время обсуждения Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, отметили в МИД АР.

Внесение пещер Азых и Таглар, находящихся на территории Азербайджана, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО было оспорено армянской стороной. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

Он напомнил, что событие имело место на очередной, 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие проводилось в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Гаджизаде отметил, что Ереван высказался против внесения этих азербайджанских пещер в список.

"Это показывает, что территориальные претензии Армении продолжаются"

– дипломат

Напомним, в Эр-Рияде было принято решение о внесении в Список Гирканских лесов. Речь идет о той их части, которая находится на азербайджанских землях. Иранская часть была включена в него еще несколько лет назад.

Отметим, что этой первый прецедент, когда в перечень ЮНЕСКО включаются азербайджанские природные объекты.