Внесение пещер Азых и Таглар, находящихся на территории Азербайджана, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО было оспорено армянской стороной. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.
Он напомнил, что событие имело место на очередной, 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие проводилось в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Гаджизаде отметил, что Ереван высказался против внесения этих азербайджанских пещер в список.
"Это показывает, что территориальные претензии Армении продолжаются"
– дипломат
Напомним, в Эр-Рияде было принято решение о внесении в Список Гирканских лесов. Речь идет о той их части, которая находится на азербайджанских землях. Иранская часть была включена в него еще несколько лет назад.
Отметим, что этой первый прецедент, когда в перечень ЮНЕСКО включаются азербайджанские природные объекты.