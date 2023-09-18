РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Пещеры Азых и Таглар: Армения снова предъявила территориальные претензии Азербайджану

Пещеры Азых и Таглар: Армения снова предъявила территориальные претензии Азербайджану
Ереван, несмотря на все свои заверения, снова предъявил территориальные претензии Баку. Это произошло во время обсуждения Списка всемирного наследия ЮНЕСКО, отметили в МИД АР.

Внесение пещер Азых и Таглар, находящихся на территории Азербайджана, в Список всемирного наследия ЮНЕСКО было оспорено армянской стороной. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

Он напомнил, что событие имело место на очередной, 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Мероприятие проводилось в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Гаджизаде отметил, что Ереван высказался против внесения этих азербайджанских пещер в список.

"Это показывает, что территориальные претензии Армении продолжаются"

– дипломат

Напомним, в Эр-Рияде было принято решение о внесении в Список Гирканских лесов. Речь идет о той их части, которая находится на азербайджанских землях. Иранская часть была включена в него еще несколько лет назад.

Отметим, что этой первый прецедент, когда в перечень ЮНЕСКО включаются азербайджанские природные объекты.

В Список наследия ЮНЕСКО впервые попала природная территория Азербайджана

В Список наследия ЮНЕСКО впервые попала природная территория Азербайджана

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1095 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version