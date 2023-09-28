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Первый жилой комплекс Джебраила будет включать в себя более 700 квартир

Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Фото: сайт президента Азербайджана
Площадь первого городского комплекса Джебраила составит чуть менее 8 га. Он будет включать в себя более 700 квартир.

В четверг, 28 сентября, президент Азербайджана посетил город Джебраил. Об этом сказано в сообщении на сайте главы государства.

В ходе поездки Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства первого городского жилого квартала общей площадью 7,9 га.

В нем будет построено 33 четырехэтажных и пятиэтажных жилых зданий. Всего в комплексе планируется 718 квартир. Площадь самых маленьких составит 40 кв метров, а самых больших – 120 кв метров.  

Во всех квартирах будет выполнен ремонт и размещена кухонная мебель.

Кроме того, на территории комплекса разместят подземную и наземную парковки, площадки для детей и для занятий спортом, а также другие объекты.

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