Первый жилой комплекс Джебраила будет включать в себя более 700 квартир

Площадь первого городского комплекса Джебраила составит чуть менее 8 га. Он будет включать в себя более 700 квартир.
В четверг, 28 сентября, президент Азербайджана посетил город Джебраил. Об этом сказано в сообщении на сайте главы государства.
В ходе поездки Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства первого городского жилого квартала общей площадью 7,9 га.
В нем будет построено 33 четырехэтажных и пятиэтажных жилых зданий. Всего в комплексе планируется 718 квартир. Площадь самых маленьких составит 40 кв метров, а самых больших – 120 кв метров.
Во всех квартирах будет выполнен ремонт и размещена кухонная мебель.
Кроме того, на территории комплекса разместят подземную и наземную парковки, площадки для детей и для занятий спортом, а также другие объекты.