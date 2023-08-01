Азербайджан возродит Джабраил за три года

Опубликовано: 12:04, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Джабраил в течение трех с половиной лет переедут 3,8 тыс человек. В городе также построят всю необходимую инфраструктуру – образовательные учреждения, больницы, спорткомплексы и многое другое.

Население Джабраила к 2027 году составит почти 4 тыс человек. Об этом информирует Госкомитет по архитектуре и градостроительству Азербайджана.

"В целом восстановление города Джабраил предусматривает 4 этапа. До конца 2026 года в городе планируется разместить 3,8 тыс. человек, а к концу 2040 года число жителей достигнет 15 тыс"

– ГКАГ АР

Согласно плану, в городе возведут ряд многоквартирных домов, в которых разместят 82% граждан. Остальные 18% будут проживать в частных.

В целом для проживания в городе выделили 143 га земли.

Кроме того, планируется построить больницу, поликлиники, детсады на 900 с лишним мест, образовательные учреждения почти на 1,9 тыс мест и спорткомплексы.