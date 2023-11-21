Первый взнос по ипотеке в России могут поднять до 30%

Правительство РФ обсуждает возможность увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке до 30%. Это должно помочь охладить перегретый рынок.

Первый взнос по ипотечным кредитам в РФ может вскоре вырасти до 30%, неизвестно, какие именно программы ипотеки затронет повышение.

«Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действует семейная и льготная ипотека. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса»

– вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

Он добавил, что ипотека выдается в большом объеме и его нужно регулировать.

В ЦБ РФ также считают, что на рынке ипотеки есть признаки перегрева, потому следует ужесточить требования. Сегодня 63% выдаваемых ипотек приходятся на льготные программы, за год рынок ипотеки вырос на треть.

В сентябре 2023 года первый взнос был повышен с 15% до 20%, но на рынок это не оказало серьезного воздействия.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, взнос может вырасти до 25%. Другие источники сообщили «Известиям», что кабмин рассматривает возможность повышения взноса до 30%. При этом таким взнос будет не по всем льготным ипотечным программам.