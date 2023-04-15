Первый турецкий наблюдательный спутник вышел на связь

Опубликовано: 19:57, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первый в истории Турции наблюдательный спутник IMECE сегодня днем вышел на связь со станцией слежения в Анкаре. В церемонии ввода спутника в эксплуатацию была организована церемония с участием министра Мустафы Варанка и других высокопоставленных чиновников технологической сферы.

Глава Минпрома Турции Мустафа Варанк лично сообщил о выходе на связь первого турецкого наблюдательного спутника IMECE, отправленного с Ванденбергского космодрома ракетой SpaceX.

Напомним, что спутник, сконструированный предприятием по развитию космических технологий Tubitak Uzay, стартовал в космос в 9:47 по московскому времени.

Для начала эксплуатации IMECE на орбите Земли в Анкаре была организована специальная церемония. Она состоялась на станции слежения космического предприятия.

В церемонии помимо Мустафы Варанка участвовали глава бюджетного департамента Ибрагим Шенел, глава Управления оборонпрома Исмаил Демир и руководство космического предприятия.