Первый турецкий газ пошел в Болгарию

Опубликовано: 9:34, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция начала поставки своего газа в соседнюю Болгарию – первая партия сжиженного голубого топлива была отправлена в рамках 13-летнего энергетического контракта между двумя странами. Ожидается, что Болгария будет получать примерно 1,5 млрд кубометров газа в год.

Накануне на турецком СПГ-терминале Marmara Ereğlisi состоялась церемония отправки в Болгарию первого танкера с турецким СПГ, в ней приняли участие министр энергетики Болгарии Розен Христов, гендиректор нефтегазовой компании BOTAŞ Бурхан Озджан и гендиректор "Булгаргаз" Деница Златева.

"Первоначально в Болгарию будет поставлено около 55 млн кубометров газа, а в целом Турция планирует транспортировать в соседнюю страну около 1,5 млрд кубометров в год", - сообщил на церемонии Озджан, отметив, что у его страны есть технические возможности нарастить объемы поставок по мере роста спроса, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

"Это сотрудничество имеет большое значение не только для энергетической безопасности Болгарии, но и Юго-Восточной и Центральной Европы", - отметил на церемонии министр энергетики Болгарии.

Турция уже ежедневно получает 161 млн кубометров СПГ, что равносильно 50 млрд кубометрам газа в год. Таким образом она демонстрирует европейским странам свой потенциал, которым можно воспользоваться.

Напомним, 3 января Турция и Болгария подписали соглашение, по которому Болгария будет получать через Турцию примерно 1,5 млрд кубометров газа в год в течение 13 лет.