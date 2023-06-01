Первый рейс по маршруту Самарканд-Стамбул выполнил лайнер Qanot Sharq

Опубликовано: 10:13, 1 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба министерства транспорта Узбекистана

Сегодня утром в терминале международного аэропорта Самарканда прошла церемония открытия прямого рейса в Стамбул, который будет трижды в неделю выполнять узбекистанская авиакомпания Qanot Sharq.

В аэропорту Самарканда сегодня торжественно отправили в первый рейс в Стамбул аэробус убекистанского авиаперевозчика Qanot Sharq, лайнеры которого будут летать в турецкий мегаполис трижды в неделю.

Полеты в Стамбул будут выполнять самолеты A321: по вторникам вылет из Самарканда в 7:00, а по четвергам и субботам - в 8.00 по местному времени. Вылет из Стамбула по вторникам в 12:40, в четверг и субботу - в 11:40 по местному времени, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на сообщение пресс-службы Air Marakanda.

Рейс открыли в рамках сотрудничества компании и узбекистанского авиаперевозчика Qanot Sharq.

Сейчас полеты в крупнейший город Турции из международного аэропорта Самарканда уже выполняют авиакомпании Turkish Airlines и Uzbekistan Airways. С открытием новых рейсов у пассажиров появилась возможность летать из Самарканда в Стамбул и обратно ежедневно, говорится в сообщении.