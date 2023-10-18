Первый магазин коньяка из Кизляра открылся в Москве

Любимые россиянами марки коньяка продукции Кизлярского завода можно будет купить в фирменном магазине в Москве. Здесь ценителей ждут как недорогие «Кизлярский» и «Лезгинка», так и марочные коньяки «Дагестан» и «Багратион».

Фирменный бутик Кизлярского коньячного завода заработал в российской столице. Здесь можно будет купить весь ассортимент продукции соответствующее предприятия, то есть более двух сотен позиций. Известно, что специализацией торговой площадки станут корпоративные заказы.

«В рамках расширения рынка сбыта мы планируем открытие фирменных бутиков в крупных российских городах. Открытый в Москве магазин является вторым на территории России»

– гендиректор предприятия Евгений Дружинин.

У российских потребителей наибольшим спросом традиционно пользуются линейки, отличающиеся соотношением цены и качества, например, «Кизлярский» и «Лезгинка», из более дорогого сегмента – настоящие звезды, – могущие по качеству поспорить с лучшими грузинскими и армянскими образцами – это «Дагестан» и «Багратион».