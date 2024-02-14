Первые леди Азербайджана и Турции встретились в Анкаре

Первая леди Азербайджана и первая леди Турции встретились в Анкаре. В турецкой столице прошли и переговоры президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Мехрибан Алиева, первая леди Азербайджана, встретилась с первой леди Турции Эмине Эрдоган.

Встреча прошла в столице Турции Анкаре.

Там же сегодня состоялись переговоры президентов двух государств: Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи, которая прошла и в расширенном составе, был подписан ряд документов.

После переговоров президенты сделали заявление для прессы. Ильхам Алиев, в частности, сообщил, что единство Баку и Анкары – важный фактор не только на уровне региона, но и для всей Евразии. Азербайджанский президент также уточнил, что первый официальный зарубежный визит после выборов он традиционно совершил именно в Турцию.