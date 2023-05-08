Первые электробусы из Китая доставлены в Самарканд

Опубликовано: 8:05, 8 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Общественный транспорт Самарканда ждет пополнение. В город уже прибыла первая партия электробусов, выпущенных в Китае. К концу года на его улицах будет уже 100 таких машин.

Жителей и гостей Самарканда скоро будут возить электробусы из Китая, произведенные китайской компанией Yutong. Первая партия таких машин уже поступила в город, сообщает Минтранс Узбекистана.

В ведомстве подчеркнули, что работают над улучшением общественного транспорта в Самарканде, который должен быть удобным для пассажиров.

На первом этапе город получил шесть электробусов. До 2024 года на улицы Самарканда выйдут еще 94 электрических автобуса из Китая.