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Первоклассная школа Краснодара

Первоклассная школа Краснодара
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Одна из школ Краснодара вполне может претендовать если не на место в Книге рекордов Гиннеса, то как минимум на звание первоклассной: за школьные парты первого сентября здесь сядет 31 первый класс.

Для того, чтобы обозначить число первых классов в средней школе №17 Краснодара, едва хватило букв русского алфавита, и это почти неудивительно: ведь всего в школе по улице Гастелло и ее филиале по улице Крузенштерна в День знаний сядет за парты сразу 31 первый класс.

Первоклассников в нынешнем году в Краснодаре много: всего в школы за знаниями 1 сентября отправятся 20 тысяч первоклашек, а это - 620 классов при том, что заполнены они будут по максимуму – по 30-35 человек, пишет "Коммерсант-Кубань".

Впрочем, число не окончательное – приемные комиссии продолжают работу.

Всего в нынешнем году школы Кубани примут 80 тысяч первоклассников. В некоторых школах Краснодара уже набрали по 15 первых классов, много первоклашек в День знаний сядут и за парты в Сочи и Анапе.

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