Первое "золото" ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване посвятили Азербайджану

Опубликовано: 21:27, 15 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турецкая тяжелоатлетка Джансу Бекташ стала сегодня чемпионкой в весовой категории до 45 кг на Чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване. Золотую медаль она посвятила Азербайджану, против сборной которого днем ранее в Ереване была совершена политическая провокация с осквернением флага.

Сегодня, в стартовый день Чемпионата Европы по тяжелой атлетике, проходящего в этом году в Ереване, первой чемпионкой стала турецкая спортсменка Джансу Бекташ.

Бекташ выступала в категории до 45 кг и показала лучший результат в толчке – она толкнула 72 кг.

Благодаря ее победе в Ереване сегодня прозвучал турецкий гимн "Марш независимости".

После церемонии награждения в интервью спортивным СМИ Джансу Бекташ сообщила, что посвящает свою победу Азербайджану, против сборной которого днем ранее в Ереване была совершена провокация.

Напомним, что на церемонии открытия Чемпионата Европы один из местных организаторов Арам Николян поджег, а затем похитил флаг Азербайджанской Республики. После этой политической антиазербайджанской акции сборная Азербайджана приняла решение отказаться от соревнований. Сегодня вечером она вернулась в Баку.

Однако на турнире осталась весьма сильная сборная Турции, и можно ожидать, что в Ереване еще не раз услышат турецкий гимн и посвящение медалей союзному Азербайджану.