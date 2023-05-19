"Персеполис" вернул себе титул чемпиона Ирана по футболу

Опубликовано: 16:50, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чемпионом Ирана по футболу в сезоне 2022/23 стал столичный "Персиполис". Тегеранская команда опередила "Сепахан", занявший в итоге второе место, всего на одно очко.

Футбольный клуб "Персеполис" стал чемпионом Ирана по футболу в сезоне 2022/23. В 30-м туре тегеранская команда со счетом 4:0 разгромила на своем поле "Нассаджи Мазандаран".

Турнирная таблица

По итогам чемпионата "Персеполис" набрал 66 очков. Столичный клуб одержал в 30 матчах 20 побед. В 6 встречах была зафиксирована ничья, еще 4 завершились победой соперника. Финишировавший вторым "Сепахан" отстал от "Персеполиса" всего на одно очко. У клуба из Исфахана 19 побед, 8 ничьих и 3 поражения.

Справка

В сезоне 2021/22 чемпионом Ирана по футболу стал "Эстеглаль Тегеран". До этого на протяжении 5 лет подряд национальное первенство выигрывал "Персеполис". Столичная команда занимала первое место в 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.