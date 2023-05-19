РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Персеполис" вернул себе титул чемпиона Ирана по футболу

&quot;Персеполис&quot; вернул себе титул чемпиона Ирана по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Чемпионом Ирана по футболу в сезоне 2022/23 стал столичный "Персиполис". Тегеранская команда опередила "Сепахан", занявший в итоге второе место, всего на одно очко.

Футбольный клуб "Персеполис" стал чемпионом Ирана по футболу в сезоне 2022/23. В 30-м туре тегеранская команда со счетом 4:0 разгромила на своем поле "Нассаджи Мазандаран".

Турнирная таблица

По итогам чемпионата "Персеполис" набрал 66 очков. Столичный клуб одержал в 30 матчах 20 побед. В 6 встречах была зафиксирована ничья, еще 4 завершились победой соперника. Финишировавший вторым "Сепахан" отстал от "Персеполиса" всего на одно очко. У клуба из Исфахана 19 побед, 8 ничьих и 3 поражения.

Справка

В сезоне 2021/22 чемпионом Ирана по футболу стал "Эстеглаль Тегеран". До этого на протяжении 5 лет подряд национальное первенство выигрывал "Персеполис". Столичная команда занимала первое место в 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.

Российские футболистки могут провести встречу со сборной Ирана

Российские футболистки могут провести встречу со сборной Ирана

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
910 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version