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Российские футболистки могут провести встречу со сборной Ирана

Российские футболистки могут провести встречу со сборной Ирана
Женская сборная России по футболу может сыграть с командой Ирана. В настоящее время стороны обсуждают точную дату и место проведения товарищеской встречи.

Женская сборная России по футболу может этим летом сыграть с командой Ирана, сообщил накануне главный тренер российской национальной команды в эфире телеканала "Россия-24".

Юрий Красножан подчеркнул, что в настоящее время стороны ведут переговоры о проведении встречи в июле.

Наставник также посетовал на то, что сборной сейчас не хватает международных матчей. При этом он напомнил, что в конце прошлого года его подопечные сыграли контрольные матчи с командами Беларуси и Сербии.

Напомним, в марте этого года мужские сборные России и Ирана провели товарищескую игру. Она проходила в Тегеране и закончилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Сборные России и Ирана по футболу могут провести еще одну встречу

Сборные России и Ирана по футболу могут провести еще одну встречу

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