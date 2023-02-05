Переводчик «Яндекс» выучил осетинский

Перечень языков, которым владеет сервис «Яндекс Переводчик» пополнился осетинским языком. Это, в том числе, послужит для развития туристической сферы в республике.
Осетинский язык в скором времени пополнит список языков, которым владеет сервис «Яндекс Переводчик».
«Осетинский язык в ближайшее время появится в сервисе „Яндекс Переводчик“. Это будет первый из национальных языков СКФО на платформе»
– глава Северной Осетии Сергей Меняйло
Далее он отметил, что перевод с осетинского и обратно послужит дополнительным импульсом для развития туризма в республике, так как туристы смогут без барьеров общаться с местными жителями.
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