Вестник Кавказа

Переводчик «Яндекс» выучил осетинский

Переводчик «Яндекс» выучил осетинский
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перечень языков, которым владеет сервис «Яндекс Переводчик» пополнился осетинским языком. Это, в том числе, послужит для развития туристической сферы в республике.

Осетинский язык в скором времени пополнит список языков, которым владеет сервис  «Яндекс Переводчик».

«Осетинский язык в ближайшее время появится в сервисе „Яндекс Переводчик“. Это будет первый из национальных языков СКФО на платформе»

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Далее он отметил, что перевод с осетинского и обратно послужит дополнительным импульсом для развития туризма в республике, так как туристы смогут без барьеров общаться с местными жителями.

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