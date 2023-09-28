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Перестрелка в Дагестане: названо число раненых

Перестрелка в Дагестане: названо число раненых
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
СМИ стало известно, сколько человек пострадали в смертельной перестрелке, произошедшей сегодня вечером в селе Леваши. Погибли в результате инцидента двое, в том числе полицейский, пытавшийся урегулировать конфликт.

После перестрелки, в которую переросла массовая драка в Леваши, в больницу были госпитализированы трое. Об этом идет речь в информбюллетене районной администрации.

Как сообщает РИА Новости, у госпитализированных диагностированы огнестрельные раны, а также переломы.

Двое раненых – молодые люди 1997 и 1992 г.р. Третий – пенсионер 1961 г.р.

Еще двух человек – 42-летнего и 29-летнего – привезли в лечебное учреждение уже мертвыми.

Трое участников смертельной перестрелки задержаны в Дагестане

Трое участников смертельной перестрелки задержаны в Дагестане

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