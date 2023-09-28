Перестрелка в Дагестане: названо число раненых

СМИ стало известно, сколько человек пострадали в смертельной перестрелке, произошедшей сегодня вечером в селе Леваши. Погибли в результате инцидента двое, в том числе полицейский, пытавшийся урегулировать конфликт.
После перестрелки, в которую переросла массовая драка в Леваши, в больницу были госпитализированы трое. Об этом идет речь в информбюллетене районной администрации.
Как сообщает РИА Новости, у госпитализированных диагностированы огнестрельные раны, а также переломы.
Двое раненых – молодые люди 1997 и 1992 г.р. Третий – пенсионер 1961 г.р.
Еще двух человек – 42-летнего и 29-летнего – привезли в лечебное учреждение уже мертвыми.