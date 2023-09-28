Перестрелка в Дагестане: названо число раненых

Опубликовано: 0:21, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

СМИ стало известно, сколько человек пострадали в смертельной перестрелке, произошедшей сегодня вечером в селе Леваши. Погибли в результате инцидента двое, в том числе полицейский, пытавшийся урегулировать конфликт.

После перестрелки, в которую переросла массовая драка в Леваши, в больницу были госпитализированы трое. Об этом идет речь в информбюллетене районной администрации.

Как сообщает РИА Новости, у госпитализированных диагностированы огнестрельные раны, а также переломы.

Двое раненых – молодые люди 1997 и 1992 г.р. Третий – пенсионер 1961 г.р.

Еще двух человек – 42-летнего и 29-летнего – привезли в лечебное учреждение уже мертвыми.