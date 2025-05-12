Переговоры Трампа и наследного принца Саудовской Аравии начались в Эр-Рияде

Дональд Трамп проводит переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии. Это его первый государственный визит после вступления в должность президента США.

В Эр-Рияде стартовали переговоры американского президента Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда.

Как передает саудовский телеканал Al Arabiya, переговоры проходят в присутствии делегаций двух стран во дворце Аль-Ямама. Стороны поприветствовали членов делегаций.

Стоит отметить, что вместе с Трампом в Саудовскую Аравию прибыл бизнесмен и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США Илон Маск.

Это первый государственный визит Трампа после вступления в должность руководителя государства в январе. Президент США также приедет в Катар и Арабские Эмираты.