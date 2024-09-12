Переговоры по введению пошлин продолжают вести Астана и Вашингтон

Казахстан и Соединенные Штаты продолжают обсуждать вопрос введения 25%-ных пошлин на экспортные поставки. Об этом поведали 1 августа в Минторговли РК.
"Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США"
– пресс-служба министерства
В ведомстве подчеркнули, что направили властям США предложение, которое охватывает развитие торговых связей, сохранение регулярных поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки.
"Обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам. Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу"
– Минторговли РК
В министерстве также акцентировали внимание на том, что введенные тарифные меры охватывают всего 4,8% от общего экспорта Казахстана в США, а 95,2% поставок останутся вне действия новых пошлин.
Напомним, в конце июля кандидат на должность посла США в Астане заявила, что США не устраивает тот факт, что необходимые им полезные ископаемые из Казахстана доставляются через Россию.