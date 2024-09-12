Переговоры по введению пошлин продолжают вести Астана и Вашингтон

Представители Казахстана обсуждают с администрацией США вопрос введения дополнительных тарифов. В Минторговли РК отметили, что руководство США уже получило от них предложение, подразумевающее развитие взаимовыгодного сотрудничества.

Казахстан и Соединенные Штаты продолжают обсуждать вопрос введения 25%-ных пошлин на экспортные поставки. Об этом поведали 1 августа в Минторговли РК.

"Казахстан продолжает переговоры по вопросу введения дополнительных тарифов со стороны США"

– пресс-служба министерства

В ведомстве подчеркнули, что направили властям США предложение, которое охватывает развитие торговых связей, сохранение регулярных поставок и обеспечение справедливых условий доступа на рынки.

"Обе стороны продолжают обсуждение представленных предложений в рамках расширенного двустороннего диалога по торгово-экономическим вопросам. Казахстан настроен на конструктивное взаимодействие, американская сторона подтверждает готовность к дальнейшему диалогу"

– Минторговли РК

В министерстве также акцентировали внимание на том, что введенные тарифные меры охватывают всего 4,8% от общего экспорта Казахстана в США, а 95,2% поставок останутся вне действия новых пошлин.

Напомним, в конце июля кандидат на должность посла США в Астане заявила, что США не устраивает тот факт, что необходимые им полезные ископаемые из Казахстана доставляются через Россию.