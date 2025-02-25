Армения ждет от Евросоюза упрощения виз

В апреле состоится очередной этап переговоров по либерализации визового режима между Арменией и ЕС. В МИД республики пока не называют точных сроков окончания переговорного процесса.

Переговоры по упрощению визового режима ЕС для граждан Армении пройдут между Ереваном и Брюсселем в апреле, поведал замминистра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

"Переговоры были начаты в декабре 2024 года. Следующий этап запланирован на 7-11 апреля 2025 года, когда приедет вторая делегация ЕС. Мы довольно хорошо подготовились к этому процессу"

– Паруйр Ованнисян

Согласно информации дипломата, переговоры активно продвигаются, но о точных сроках завершения процесса пока сказать сложно.

Ованнисян отметил, что Брюссель не очерчивает временных границ переговоров, однако обычно этот процесс занимает не меньше трех лет. Впрочем, Ереван рассчитывает на более ускоренную процедуру.

"Партнеры из ЕС всегда избегают установления сроков. Можно рассматривать опыт других стран, где подобные процессы длились от трех до шести лет. Но, я думаю, в случае с Арменией этот процесс пройдет намного будет быстрее"

– Паруйр Ованнисян

Армения стремится к безвизу с ЕС

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, на фоне глобальных геополитических перемен получение упрощенных виз, а в идеале безвизового режима становится ключевым интересом Армении в диалоге с Евросоюзом. "Поскольку в Ереване осознали, что Запад либо не хочет (США), либо не имеет средств (ЕС), чтобы оплатить расставание Армении с Россией, армянские власти сфокусировались на обеспечении той минимальной выгоды, которая изначально закладывалась в проект евроинтеграции республики – повтор грузинского сценария с получением безвизового въезда граждан на территорию Евросоюза. Безвиз с ЕС полностью безопасен с точки зрения российско-армянских отношений и в то же время повысит рейтинги властей в глазах армянских граждан, это ситуация win-win", - прежде всего сказал он.

"Можно заметить, что армянские чиновники проявляют явное нетерпение по этому вопросу, ведь еврочиновники не только экономят на контактах с Ереваном, готовясь к усиленной поддержке Украины, но и теряют мотивацию в целом как-то взаимодействовать с властями Армении: те тоже ничего особенного ни могут, ни хотят дать Брюсселю в обмен на упрощенные визы. Процесс движется сейчас исключительно по инерции, на базе достигнутых ранее договоренностей, при этом специфика ситуации в том, что обе стороны – как Армения, так и Евросоюз – не склонны к выполнению договоренностей, если те перестают быть на 100% выгодными. Понимая это, армянское руководство старается ускорить переговоры и добиться от ЕС хотя б минимума, чтобы весь проект "обмена" РФ на Европу не оказался бесполезным, тем более убыточным", - сообщил Андрей Петров.

"В этой связи стоит ожидать дополнительных, но аккуратных антироссийских шагов со стороны армянских властей. Европейцев нужно убедить, что Армении все еще есть за что давать упрощенный/открытый доступ к трудовому рынку ЕС. В то же время не нужно слишком раздражать Россию, чьим союзником Армении вновь захотела быть. Поэтому вполне вероятно, что закон о евроинтеграции республики все-таки будет принят, и на этом основании Ереван станет громче требовать решения визового вопроса, однако в дальнейшем закон останется без движения. Как и мирный договор с Азербайджаном, правительство Пашиняна будет использовать закон о евроинтеграции в качестве инструмента политического торга с внешними партнерами. Конъюнктура требует, чтобы закон был принят, но не слишком исполнялся. Как только у ЕС появятся деньги и время для покупки лояльности Еревана, евроинтеграция немедленно будет активизирована", - заключил старший аналитик "Вестника Кавказа".