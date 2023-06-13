Переговоры Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана проходят в Баку

Опубликовано: 11:18, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

Президенты Азербайджана и Турции проводят переговоры в Баку. Они стартовали со встречи Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана в формате один на один.

Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в формате один на один проходит в эти минуты в Баку.

Турецкий лидер прибыл в столицу Азербайджана накануне вечером.

Сегодня утром он посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил к ней цветы. Президент также посетил Аллею Шехидов.

Состоялась официальная церемония встречи турецкого лидера. Она прошла в резиденции президента Азербайджана "Гянджлик".

Первый визит Эрдогана после выборов

Отметим, что государственный визит в Азербайджан стал первым для Реджепа Тайипа Эрдогана зарубежным визитом после победы на выборах.

Азербайджан – важнейшая страна для Турции

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что для Азербайджана Турция является самой близкой страной.

"Турция – это союзник Азербайджана как в военном, так и в политическом, и в экономическом плане. Повестка дня сегодняшних переговоров очень широкая и, вместе с тем, достаточно глубокая, если иметь в виду уровень сотрудничества во многих областях. Сейчас уже даже больше мы говорим о технологическом сотрудничестве и координации на определенном уровне военных систем", - сказал он.

"Конечно же важно, что это первый государственный визит Реджепа Тайипа Эрдогана после переизбрания. Это сам по себе значимый фактор. Накануне он побывал на Кипре, но если брать государства, признанные международным сообществом, то Азербайджан – первая страна", - обратил внимание председатель правления Центра анализа международных отношений.

"Те направления, которые мы начали развивать в двусторонних отношениях – энергетика, военное сотрудничество, политическое взаимодействие, гуманитарные контакты (к примеру, очень много азербайджанских студентов учится в Турции) – будут активно продолжаться в ближайшие годы", - выразил уверенность Фарид Шафиев.