Ильхам Алиев устроил прием в честь визита Реджепа Тайипа Эрдогана

Опубликовано: 23:06, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сразу же после прибытия в Баку с государственным визитом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с ним встретился президент Азербайджана Ильхам Алиев. В честь визита турецкого лидера в Баку во дворце "Гюлистан" был организован государственный прием.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня вечером провел первую неформальную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, прилетевшим в Баку с государственным визитом.

Встреча состоялась во дворце "Гюлистан", где от имени президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой был организован государственный прием по случаю пребывания в Баку Реджепа Тайипа Эрдогана и первой леди Эмине Эрдоган.

На приеме был дан концерт, состоящий из национальных песен азербайджанского и турецкого народов и образцов классической музыки Азербайджана и Турции, которые исполнили лучшие музыканты республики.