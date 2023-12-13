Pegasus связал Кутаиси и Стамбул прямыми рейсами

Авиаперевозчик Турции Pegasus объявил о запуске новых рейсов в Грузию. Первый самолет уже доставил пассажиров из Стамбула в Кутаиси.

Турецкий авиаперевозчик Pegasus начал выполнять прямые рейсы из Стамбула в Кутаиси и обратно. Об этом рассказала представитель Объединения аэропортов Грузии Кетеван Мчедлишвили.

Отмечается, что первый самолет авиакомпании уже совершил посадку в авиагавани Кутаиси. В грузинский город он доставил 142 пассажира из Стамбула.

Из Кутаиси в Стамбул можно будет добраться прямыми рейсами три раза в неделю.

"Стамбул – новое направление для международного аэропорта Кутаиси, который будет обслуживать и транзитных пассажиров, что для нас очень важно. На первом же рейсе проявилась высокая загруженность. Надеемся, что тенденция сохранится и в будущем"

- Кетеван Мчедлишвили