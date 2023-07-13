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Пчеловод в Кельбаджаре подорвался на мине

Пчеловод в Кельбаджаре подорвался на мине
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очередной минный инцидент произошел в Азербайджане. В Кельбаджарском районе травмы в результате разрыва мины получил местный пчеловод.

МВД Азербайджана сообщает, что 13 июля в районе 20.00 была получена информация о подрыве на мине гражданина в Кельбаджарском районе. Мина разорвалась на территории села Сеидляр, пострадал пчеловод из соседнего села Чопурлу.  Имя травмированного Алиев Сахиб Иса оглы.

Полиция проводит разбирательство по факту произошедшего.

Освобожденные от оккупации территории, несмотря на усилия по разминированию, остаются сильно загрязненными минами. Это ведет к несчастным случаям и смертям граждан.

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