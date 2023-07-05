Ильхам Алиев: Азербайджан – одна из самых заминированных стран мира

Опубликовано: 12:40, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот трансляции на официальном сайте президента Азербайджана

Азербайджан – одно из самых заминированных государств мира, сообщил президент республики. Он подчеркнул, что это последствия оккупации Арменией азербайджанских территорий

Азербайджан на сегодняшний день входит в топ-10 самых заминированных стран мира. Такое заявление сделал в среду президент АР Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что с конца 2022 года, когда закончилась Карабахская война, и по настоящее время от взрыва мин погибли или были ранены около трех сотен азербайджанцев.

Кроме того, лидер Азербайджана акцентировал внимание на том, что каждая взорвавшаяся мина на освобожденных от оккупации землях – это продолжение длинного перечня совершаемых армянской стороной военных преступлений.

"Каждый взрыв мины на освобожденных территориях является продолжением длинного списка военных преступлений, совершенных Арменией. Еще одним негативным последствием армянской оккупации являются наземные мины. Проблема наземных мин является нарушением со стороны Армении основных прав человека азербайджанского народа"

– сказал президент на министерской встрече Движения неприсоединения.