Ильхам Алиев назвал преступления Армении

Не только экоцид, но и урбицид, и культуроцид являются преступлениями Армении, сообщил сегодня азербайджанский лидер Ильхам Алиев, выступая в Баку на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.
Армения за годы оккупации азербайджанских территорий превратила города в руины, мечети - в свинарники, уничтожила леса, загрязнила реки, рассказал Ильхам Алиев.
Он напомнил, что 65 мечетей были уничтожены оккупантами, две уцелевшие использовались как свинарники. На азербайджанских территориях было вырублено 60 тыс га лесов, а почва и реки в регионе загрязнены и заражены.
По сей день Армения вредит экологии всего региона: сегодня речь идет о трансграничной экологической катастрофе вдоль границы с Нахчываном, продолжил президент Азербайджана.
Ситуация на границе с Нахчываном является нарушением Ереваном обязательств, вытекающих из Конвенции 1991 года об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).
«В этой конвенции четко сформулировано, что соответствующие страны должны консультироваться друг с другом во избежание неблагоприятного трансграничного воздействия»
– Ильхам Алиев