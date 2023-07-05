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Ильхам Алиев назвал преступления Армении

Ильхам Алиев назвал преступления Армении
© Фото: Азертадж
Армения во время оккупации уничтожила азербайджанские леса, загрязнила реки, превратила мечети в свинарники. Сегодня экологические преступления не прекращаются - экологическая катастрофа назревает в районе границы с Нахчываном.

Не только экоцид, но и урбицид, и культуроцид являются преступлениями Армении, сообщил сегодня азербайджанский лидер Ильхам Алиев, выступая в Баку на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

Армения за годы оккупации азербайджанских территорий превратила города в руины, мечети - в свинарники, уничтожила леса, загрязнила реки, рассказал Ильхам Алиев.

Он напомнил, что 65 мечетей были уничтожены оккупантами, две уцелевшие использовались как свинарники. На азербайджанских территориях было вырублено 60 тыс га лесов, а почва и реки в регионе загрязнены и заражены.

По сей день Армения вредит экологии всего региона: сегодня речь идет о трансграничной экологической катастрофе вдоль границы с Нахчываном, продолжил президент Азербайджана.

Ситуация на границе с Нахчываном является нарушением Ереваном обязательств, вытекающих из Конвенции 1991 года об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо).

«В этой конвенции четко сформулировано, что соответствующие страны должны консультироваться друг с другом во избежание неблагоприятного трансграничного воздействия»

– Ильхам Алиев

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