Павлодару дали две недели - идет большая вода

Мощнейшее за 11 лет наводнение ожидают в Павлодаре через 10-15 дней. Иртыш уже начала разливаться в Майском районе, однако большая вода еще не добралась до Павлодарской области.

Разлив реки Иртыш в 2024 году в Павлодарской области может стать самым масштабным за 11 лет. Большая вода придет в ближайшие две недели.

«Мы заходим в период ежегодных природоохранных попусков, ждем большой объем воды. <…> Разлив Иртыша начнется в ближайшие несколько дней, он уже начался в Майском районе, в Аксу. Разлив уже подходит к Павлодару, и в ближайшие 10-15 дней в активном режиме мы получим большую воду»

– аким Павлодарской области Асаин Байханов

В Павлодарской области по прогнозам вскоре будет затоплено 90% поймы, планируются сбросы воды с водохранилищ, возводятся насыпи для защиты жилых массивов.