Дамбы не выдерживают - в Есиль быстро прибывает вода

На реке Ишим (Есиль) усугубляется ситуация, есть угроза прорыва дамб. В России из прибрежной зоны эвакуируют жителей, через пару дней вода достигнет Казахстана, под угрозой многие населенные пункты.

Воды в Тюменской области будет больше, чем ожидалось по прежним прогнозам, на реке Ишим (Есиль) может прорвать дамбы, население эвакуируют. Река принесет большую воду из России в Казахстан через несколько дней.

«Жителям Ишима в 6 часов утра пришли СМС-сообщения с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке идет критический подъем воды»

– власти региона

Новый прогноз Росгидромета повысил опасность - воды будет больше, чем ожидалось, ее уровень поднимется существенно выше. Ситуация ухудшается.

«При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов, воды обещают очень много. Растет вероятность прорыва дамб или перелива через них»

– губернатор Тюменской области Александр Моор

В российском регионе критический подъем воды случится через два-три дня, еще через несколько суток большая вода доберется до Казахстана.