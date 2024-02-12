Патрушев: Запад раскачивает Южный Кавказ

Николай Патрушев обвинил Запад в раскачивании ситуации на Южном Кавказе. Он подчеркнул, что западные страны хотят помешать армяно-азербайджанскому урегулированию

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, выступая на встрече секретарей советов безопасности по афганской проблематике, назвал виновного в создании нестабильности на Южном Кавказе.

Патрушев сообщил, что раскачать ситуацию на Южном Кавказе хочет Запад. По его словам, именно он пытается помешать армяно-азербайджанскому урегулированию.

"Видим также стремление западников раскачать ситуацию на Южном Кавказе, а также помешать армяно-азербайджанскому урегулированию, что привело к обострению обстановки в данных регионах"

- Николай Патрушев

Цели Запада на Южном Кавказе

Доктор экономических наук, профессор, руководитель магистерской программы "Дипломатия" СПбГУ, член Международного дискуссионного клуба "Валдай" Станислав Ткаченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о конечных целях Запада на Южном Кавказе.

"Во-первых, западные страны стремятся ослабить позиции России на Южном Кавказе, создав неопределенность в регионе с точки зрения безопасности. Во-вторых, сделать себя и свою помощь, западные вооружения необходимыми для Армении, и таким образом перетянуть республику в свою сферу влияния. В-третьих, оказать давление на российские военные базы", - прежде всего сказал он.

"В-четвертых, сдержать развитие Азербайджана, который сейчас усиливается за те пределы, которые хотели бы видеть страны Запада. Наконец, в-пятых, получить форпост на границе с Ираном в лице Армении. Последнее, конечно, странно, учитывая, как Армения рассчитывает на помощь Ирана, но антииранские мотивы ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. То есть в целом дестабилизация региона нацелена на три страны одновременно – Россия, Азербайджан и Иран", - обратил внимание Станислав Ткаченко.

Как далеко зайдет Армения?

Политолог отметил ошибочность желания правительства Никола Пашиняна выполнять западные запросы на дестабилизацию Южного Кавказа. "Оно должно было остановиться давным-давно. Все, что оно делает последние полгода – большая ошибка. Сейчас даже трудно прогнозировать, как далеко Ереван способен зайти в провокации напряженности, поскольку он действует совершенно иррационально, его политика противоречит национальным интересам Армении", - пояснил он.

"В последние неделю или две мы будто бы видел легкие признаки того, что правительство Пашиняна немного умиряет прозападный тон, но пока в какие-то существенные шаги это не вылилось. Посмотрим, как далеко они зайдут. Если зайдет слишком далеко, Армения рискует потерять всю южную часть страны, и это для нее будет катастрофа", - заключил Станислав Ткаченко.