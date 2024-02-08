Москва призвала Ереван не верить Западу

Замглавы МИД России Михаил Галузин призвал Ереван не злоупотреблять своим поворотом на Запад. Дипломат напомнил, что вмешательство западных стран в события в каком-либо регионе всегда заканчивалось деструктивно, а в случае с Южным Кавказом Запад преследует исключительно антироссийские цели.

Российская сторона напомнила Армении о результатах любого вмешательства Запада как внерегиональной силы: оно всегда заканчивалось хаосом. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью "Известиям".

Он подчеркнул, что Москва убеждена: будущее Южного Кавказа – в руках исключительно тех стран, для которых он служит общим домом и к числу которых не относятся ни Америка, ни Франция, ни другие страны ЕС.

"Соответственно, мы считаем контрпродуктивным затягивание в регион нерегиональных сил, "западников", к чему, к сожалению, склонен официальный Ереван в последнее время. Мы видим, что ни в одной стране и ни в одном регионе, куда бы вмешивались США и их сателлиты из Евросоюза и НАТО, стабильности и устойчивого мира не наступило. Были только разрушения государственности, хаос и дестабилизация"

– дипломат

Более того, обратил внимание Галузин, на Южном Кавказе Запад преследует цель, которая никак не связана с нормализацией между Арменией и Азербайджаном и достижением прочного мира. Его основная задача – изгнать Россию из этих процессов и разжечь у ее границ новый очаг напряженности.

Напряженность на армяно-азербайджанской границе

Говоря о ранении азербайджанского пограничника и об ответной операции "Возмездие", а также об армянских провокациях, Галузин указал, что Россия, как и всегда, призывает стороны к максимальной сдержанности, чтобы избежать любых инцидентов и особенно таких, когда получают ранения или гибнут люди.

"Созданию позитивной атмосферы для продвижения армяно-азербайджанской нормализации такие инциденты, конечно, способствовать не могут… Еще раз повторю, что наступление любой "горячей" фазы противостояния, конечно, не способствует атмосфере для совместных шагов в направлении нормализации отношений и продвижению мирного процесса"

– Михаил Галузин