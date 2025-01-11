Патрушев обсудил с лидерами Туркменистана сотрудничество Москвы и Ашхабада

Дмитрий Патрушев совершил рабочий визит в Туркменистан. Он провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом республики, с которыми обсудил отношения стран.

Российский вице-премьер Дмитрий Патрушев совершил рабочую поездку в Туркменистан, в ходе которой он встретился с председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым.

Заместитель председателя правительства России отметил, что товарооборот между двумя государствами с начала текущего года вырос почти на треть по сравнению с показателями прошлого года.

Он подчеркнул, что сотрудничество двух государств находится на высоком уровне и носит характер стратегического партнерства, что положительно сказывается на торгово-экономических связях

Патрушев также был принял президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Стороны обсудили торгово-экономические отношения, а также общую работу по сохранению Каспийского моря.

Вице-премьер заявил, что ключевой составляющей торговли является сельхозпродукция. При этом Патрушев добавил, что Россия готова увеличить поставки продовольствия и минеральных удобрений.

Кроме того, он назвал экологию и охрану окружающей среды перспективной сферой сотрудничества. Замглавы уточнил, что Россия готова выстраивать диалог по широкому перечню направлений.