Патрушев начал визит в Ингушетию

В ингушетии пройдет ежегодное совещание по безопасности в СКФО.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев начал официальный визит в Магас. Здесь пройдет совещание по нацбезопасности во всех республиках, входящих в СКФО.

«На совещании будут обсуждаться вопросы обеспечения национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа»

– пресс-служба аппарата СБ.

Подобные совещания по нацбезопасности играют значительную роль в укреплении межрегионального сотрудничества, предотвращении конфликтов и борьбе с терроризмом. На повестке обсуждение разных аспектов обеспечения безопасности, включая контртеррористические меры, борьбу с экстремизмом, обеспечение правопорядка и многое другое.

В ходе планового совещания под председательством Николая Патрушева обсуждаются важнейшие темы, касающиеся нацбезопасности на Северном Кавказе. Это включает в себя анализ текущей ситуации, выработку стратегий по предотвращению угроз и разработку мер по обеспечению безопасности граждан.