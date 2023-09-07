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Пятница в Москве будет ледяной

Пятница в Москве будет ледяной
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Самым холодным днем недели станет пятница. Дождь и ветер, а также низкая, ниже нормы, температура - таков прогноз специалистов.

Рабочая неделя завершится в Москве холодной, промозглой погодой.

"В пятницу будет самый некомфортный день недели. Ничего особенного, но температура будет ниже нормы на 2 градуса, погода облачная, небольшой дождь, усиление ветра до 12 м/с"

– научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Метеоролог уточнил, что в середине дня будет около плюс 14-16, но ощущаться из-за ветра и влажности, связанной с дождем, будет так, будто на улице всего 10 градусов.

"У москвичей точно будет возникать желание поежиться и приподнять воротники курток. Но уже в субботу погода улучшится"

– Вильфанд

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