Пятница в Москве будет ледяной

Самым холодным днем недели станет пятница. Дождь и ветер, а также низкая, ниже нормы, температура - таков прогноз специалистов.
Рабочая неделя завершится в Москве холодной, промозглой погодой.
"В пятницу будет самый некомфортный день недели. Ничего особенного, но температура будет ниже нормы на 2 градуса, погода облачная, небольшой дождь, усиление ветра до 12 м/с"
– научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд
Метеоролог уточнил, что в середине дня будет около плюс 14-16, но ощущаться из-за ветра и влажности, связанной с дождем, будет так, будто на улице всего 10 градусов.
"У москвичей точно будет возникать желание поежиться и приподнять воротники курток. Но уже в субботу погода улучшится"
– Вильфанд