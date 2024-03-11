Вестник Кавказа

Пять месяцев выживал в тундре - пропавший пенсионер найден живым

Пять месяцев выживал в тундре - пропавший пенсионер найден живым
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
70-летний россиянин ушел на рыбалку осенью и пропал без вести. В марте полиция нашла пенсионера и вернула домой из тундры - от госпитализации он отказался, хотя последний месяц питался корой деревьев.

Пожилой мужчина был найден в тундре на Чукотке живым после почти полугода поисков.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 70-летний россиянин осень ушел один на рыбалку, он часто выбирался на природу один на долгий срок. В этот раз его ждали дома к Новому году, но мужчина не вернулся. Пропавшего рыбака зимой в тундре искали правоохранители и спасатели. В результате истощенный пенсионер был обнаружен в марте.

Пять зимних месяцев мужчина прожил в тундре в одиночку, он питался рыбой и корой деревьев. Пенсионер отказался от госпитализации, полиция доставила его из тундры сразу домой.

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