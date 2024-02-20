Вестник Кавказа

Спасатели нашли двоих заблудившихся туристов в лесу Геленджика

Спасатели нашли двоих заблудившихся туристов в лесу Геленджика
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двоих туристов удалось спасти после того, как они заблудились в лесу в окрестностях Геленджика. Медицинская помощь путешественникам не понадобилась.

Поисковая спасательная операция в Геленджике, где ранее заблудились два путешественника, завершилась успешно.

Туристы были найдены и доставлены в безопасное место. 

Двое мужчин отправились в лес в районе реки Адербай и не смогли выбраться самостоятельно. Спасателям удалось их быстро обнаружить благодаря ранее переданным координатам. 

Отмечается, что заблудившиеся путешественники не пострадали и от медицинской помощи отказались 

Также ранее сообщалось, что на прошлом неделе удалось найти мужчину, который отстал от туристической группы в районе горы Собер Баш. 

Кроме этого, были найдены три туристки, заблудившиеся в районе водопада "Большой Джек". Медицинская помощь никому из них не понадобилась. 

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