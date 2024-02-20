Спасатели нашли двоих заблудившихся туристов в лесу Геленджика

Двоих туристов удалось спасти после того, как они заблудились в лесу в окрестностях Геленджика. Медицинская помощь путешественникам не понадобилась.

Поисковая спасательная операция в Геленджике, где ранее заблудились два путешественника, завершилась успешно.

Туристы были найдены и доставлены в безопасное место.

Двое мужчин отправились в лес в районе реки Адербай и не смогли выбраться самостоятельно. Спасателям удалось их быстро обнаружить благодаря ранее переданным координатам.

Отмечается, что заблудившиеся путешественники не пострадали и от медицинской помощи отказались

Также ранее сообщалось, что на прошлом неделе удалось найти мужчину, который отстал от туристической группы в районе горы Собер Баш.

Кроме этого, были найдены три туристки, заблудившиеся в районе водопада "Большой Джек". Медицинская помощь никому из них не понадобилась.