Вестник Кавказа

Пассажиры задержанного в Сочи рейса вылетели спустя 16 часов

Пассажиры задержанного в Сочи рейса вылетели спустя 16 часов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перевозчик "ИрАэро" был вынужден задержать несколько рейсов из Сочи в Стамбул из-за технической неисправности самолетов. Пассажирам задержанных рейсов удалось вылететь в Турцию после более 16 часов ожидания.

Технические проблемы с самолетами привели к задержкам нескольких рейсов авиакомпании "ИрАэро", которые должны были вылететь из авиагавани Сочи в Стамбул.

Первый лайнер совершил вылет спустя 25 часов ожидания. Затем самолет вернулся в Сочи для того, чтобы доставить пассажиров двух остальных задержанных рейсов.

По данным электронного табло аэропорта, вылет был осуществлен спустя 16 часов ожидания.

Рейс по маршруту Сочи-Стамбул должен был отправиться в полдень в понедельник. Фактическое время вылета – 03:48 по московскому времени 28 мая.

Сейчас задержками рейсов заинтересовалась транспортная прокуратура, которая готова провести проверку, чтобы узнать насколько были соблюдены права пассажиров.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1455 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Карнавал в Геленджике в честь летнего сезона отменен

Карнавал в Геленджике в честь летнего сезона отменен

Поездов на Черное море с севера России станет больше

Поездов на Черное море с севера России станет больше

Дагестан поможет виноградными саженцами Крыму и Кубани

Дагестан поможет виноградными саженцами Крыму и Кубани

Геленджик принял на 12% больше туристов, чем год назад

Геленджик принял на 12% больше туристов, чем год назад

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы