Пассажиры задержанного в Сочи рейса вылетели спустя 16 часов

Перевозчик "ИрАэро" был вынужден задержать несколько рейсов из Сочи в Стамбул из-за технической неисправности самолетов. Пассажирам задержанных рейсов удалось вылететь в Турцию после более 16 часов ожидания.

Технические проблемы с самолетами привели к задержкам нескольких рейсов авиакомпании "ИрАэро", которые должны были вылететь из авиагавани Сочи в Стамбул.

Первый лайнер совершил вылет спустя 25 часов ожидания. Затем самолет вернулся в Сочи для того, чтобы доставить пассажиров двух остальных задержанных рейсов.

По данным электронного табло аэропорта, вылет был осуществлен спустя 16 часов ожидания.

Рейс по маршруту Сочи-Стамбул должен был отправиться в полдень в понедельник. Фактическое время вылета – 03:48 по московскому времени 28 мая.

Сейчас задержками рейсов заинтересовалась транспортная прокуратура, которая готова провести проверку, чтобы узнать насколько были соблюдены права пассажиров.